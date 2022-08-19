Россия разместила истребители с гиперзвуковыми ракетами в Калининградской области

Российские военные заявили, что они перебросили военные самолеты, оснащенные передовыми гиперзвуковыми ракетами, в Калининградскую область, что произошло на фоне усиливающейся напряженности с Западом по поводу действий Москвы в Украине.

Министерство обороны России заявило, что три истребителя МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», прибыли на авиабазу Чкаловск в рамках дополнительных мер стратегического сдерживания.

Министерство сообщило, что самолеты будут приведены в круглосуточную боевую готовность.

Ведомство опубликовало видео с истребителями, прибывающими на базу, но без ракет, которые, судя по всему, были доставлены отдельно.

Размещение ракет «Кинжал» в Калининградской области, в то время как российская кампания в Украине продолжается уже почти полгода, вероятно, призвано продемонстрировать способность российских военных угрожать силам и средствам НАТО.

Область граничит с Польшей и Литвой, которые входят в альянс.

Российские военные заявили, что дальность полета «Кинжала» может достигать 2 тысячи километров, и ракета может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват. Россия применяла это оружие для ударов по нескольким целям в Украине.

Географическое положение Калининградской области выводит ее на передний край усилий Москвы по противодействию тому, что она называет враждебной политикой НАТО.

Кремль методично наращивал свои вооруженные силы в регионе, оснащая их самым современным оружием, включая высокоточные ракеты «Искандер» и целый ряд систем ПВО.

По словам представителя МИД России Ивана Нечаева, события в Украине «наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».

При этом он добавил, что прямой конфликт с США и НАТО не отвечает интересам России.

«Исходим из того, что в США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия», – сказал представитель МИД.

Он заявил, что Россия считает, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», что было подтверждено пятью ядерными державами в начале года.