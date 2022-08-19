Російська авіація здійснила 7 атак на Півдні України

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Серед дня з реактивної системи залпового вогню “Смерч” нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат», — розповіли у «Півдні».

За добу, 18 серпня, російський агресор 7 разів атакував авіацією позиції ЗСУ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Обійшлось без втрат.