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Російська авіація здійснила 7 атак на Півдні України

російська авіація

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Серед дня з реактивної системи залпового вогню “Смерч” нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат», — розповіли у «Півдні».

За добу, 18 серпня, російський агресор 7 разів атакував авіацією позиції ЗСУ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Обійшлось без втрат.

  • 18 серпня українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні.
19 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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