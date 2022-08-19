Для чего нужна система охлаждения двигателя автомобиля? Какие виды систем охлаждения существуют, и где они применяются? Какие признаки неполадок в системе охлаждении авто? НА все эти вопросы ответим в данной статье.
Какие бывают системы охлаждения двигателя автомобиля
Перегрев деталей ДВС при сгорании топлива может привести к выходу из строя всего узла. Система охлаждения двигателя необходима для предотвращения плавления и обгорания деталей.
Для чего необходимо охлаждение ДВС
Авто охлаждение позволяет отвести от мотора излишки тепла, достичь рабочей температуры и удерживать это значение на протяжении времени работы ДВС.
СО участвует в функционировании:
- Отопления салона;
- Выхлопа и рециркуляции газов;
- АКП;
- Смазочной системы.
Задачи охлаждающего узла – предотвратить поломку деталей от перегрева, обеспечить снижение температуры отработанных газов, масла в смазочной системе, воздуха в системе турбонаддува.
Типы СО
Для транспортных средств были разработаны два вида СО – воздушная и жидкостная. В устройстве первого типа для отвода тепла применяют воздушные потоки. При жидкостном используют промежуточный теплоноситель.
Воздушная система охлаждения двигателя встречается в мототехнике, с/х технике, генераторах. Состоит она из вентилятора, кожуха и дефлектора. К ее недостаткам относят: шумность, риск перегрева, большие затраты мощности.
Конструкция, работающая на жидкости, состоит из рубашки цилиндров, помпы, термодатчика, соединительных элементов и радиатора. Рубашка представляет собой полое пространство между стенками двигателя, которое заполняется антифризом. Помпа обеспечивает передвижение жидкости. Термостат – это клапан, который позволяет сбросить часть горячей жидкости в радиатор.
Радиатор предназначен он для снижения температуры жидкости и отвода. Вентилятор системы охлаждения двигателя представляет собой устройство, помогающее усилить поток воздуха на радиатор. За счет него жидкостные конструкции также называют комбинированными.
Как происходит охлаждение двигателя в машине
Схема работы при воздушном охлаждении простая. Поток воздуха, который создается вентилятором, омывает наружную часть блоков цилиндров и головки. Излишки тепла отводятся в окружающую среду.
В жидкостных системах снижение температуры обеспечивает циркулирование антифриза в узле. После запуска мотора под действием насоса запускается движение антифриза по малому кругу. Циркуляция по рубашке с возвратом в насос через обходные патрубки происходит принудительно. Перемещение жидкости после нагрева происходит по большому кругу.
Антифриз – основное средство системы охлаждения двигателя. При запуске ДВС он холодный, но при движении нагревается. Остывает жидкость, проходя через радиатор. Ее главная задача состоит в отводе тепла от ДВС и обеспечении антикоррозионной защиты деталям узла.
Приобретая охлаждающую жидкость, необходимо опираться на рекомендации производителя вашего автомобиля. Если необходимо ее долить или полностью заменить, важно знать, какой антифриз залит в систему. Существует продукция нескольких классов – G11, G12, G13. Отличаются они методами антикоррозионной защиты, составом и сроками эксплуатации.
Признаки неисправности
К основным причинам выхода из строя СО относят неисправность термостата, нарушение герметичности системы, износ помпы. Термостат может заклинить, что приводит к недостаточному прогреву двигателя. Под воздействием камней, летящих с дороги, или ударов может пострадать радиатор. Износ помпы чреват обрывом ремня ГРМ. Охлаждающее устройство включает около 10 шлангов, которые со временем стираются и теряют герметичность
Признаки неисправности узла:
- перегрев двигателя;
- недостаточный прогрев мотора;
- утечка антифриза.
Определить причину неполадок помогут на станции техобслуживания. Регулярная диагностика узла и замена антифриза позволит сохранить работоспособность автомобиля.
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