Как выбрать надежный шаровой кран для воды

Конец лета, это не только отпуска и отдых, но и время текущего ремонта, ведь часто отпускной период совпадает с необходимостью что-то починить. В особенности это касается сантехники и различных ее элементов. И если мы говорим о сантехнике, то чаще всего у нас страдают соединения и поворотные краны. Об их ремонте можно писать целые статьи, описывая достоинства и недостатки кранов для водопровода. Но мы ограничимся сразу правильным выбором — кран шаровой от украинской марки UKSPAR, который имеет только достоинства и отсутствие недостатков. Также шаровые краны широко применяются на газовых магистралях, промышленных системах и в агрессивных средах.

Да, все верно — практика показывает, что шаровые краны являются чемпионами надежности, при условии качественного изготовления. Их основные преимущества:

невысокая стоимость конструкции;

надежность и долговечность;

практически не нуждается в обслуживании;

высокая герметичность и плавное переключение;

абсолютная пропускная способность;

Выбор шаровых кранов и их установка

Сам по себе процесс установки шаровых кранов в водопроводную систему не отличается какими бы то ни было условностями. Вы можете это делать самостоятельно, имея минимальный опыт в ремонте сантехники, как бытовой, так и промышленной. Важным условием является качество материалов, включая и те, которым будет подсоединяться кран. Что же касается шаровых кранов от UKSPAR, то здесь используются современные надежные материалы при изготовлении продукции, которые могут прослужить до 50 лет. Материалы шарового крана бывают трех видов, это латунь, сталь и нержавеющая сталь. Нержавейка дает максимальную надежность работы крана. Латунные краны чаще применяются в бытовых условиях. У них есть одно ограничение — температура среды до 150 градусов. Компромиссный вариант между стоимостью и качеством — стальной шаровой кран.

Впрочем вы сами можете выбрать необходимую продукцию на сайте компании. Заглянув в каталог, вы обязательно найдете именно ту модель, которая вам необходима. Но не забывайте предварительно сделать все замеры перед приобретением продукции и установкой. Упростить задачу вам поможет он-лайн консультация на сайте. Отличные специалисты со стажем дадут ответ на любой ваш вопрос и решат любую вашу задачу в кратчайшее время.

2. Обслуживание, сервис и гарантия

На все типы шаровых кранов распространяются стандартные гарантийные обязательства на территории Украины. Вы можете удобным образом оформить покупку, выбрать необходимую доставку. Возврат продукции и ее замена действуют в рамках потребительского законодательства.

Что же касается сервиса и обслуживание, то надежный установленный шаровой кран, при правильной установке не требует к себе сервисного внимания. Он будет надежно работать годами и даже десятилетиями. Но не забывайте контролировать надежность стыков и соединений, а также уровень допустимого давления в системе, в которой установлен такой кран. Скорее всего при нарушениях правил эксплуатации шаровой кран не пострадает, однако другие, менее надежные материалы могут получить повреждения.

Выбирая шаровые краны от UKSPAR, вы делаете достойный выбор, который будет вас радовать и ценой и качеством!