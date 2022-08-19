ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня

Про це йдеться у звіті ISW.

«Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня», — йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що не можуть самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Проте в Інституті називають можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі

атака ЗСУ

дії української розвідки

погане поводження росіян зі своєю технікою

успішні дії російської ППО

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії

Аналітики вважають, що українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об’єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їхні можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.