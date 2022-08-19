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ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня

Обстріл аеродрому "Бельбек"

Про це йдеться у звіті ISW.

«Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня», — йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що не можуть самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник, і чи був взагалі якийсь безпілотник у Керчі чи Бельбеку.

Проте в Інституті називають можливі причини вибухів у Севастополі та Керчі

  • атака ЗСУ
  • дії української розвідки
  • погане поводження росіян зі своєю технікою
  • успішні дії російської ППО
  • розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії

Аналітики вважають, що українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з завдання ударів по військових об’єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їхні можливості щодо підтримки операцій на західному березі Дніпра.

19 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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