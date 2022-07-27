Звезду фильма «Элвис» нашли мертвой в собственной квартире

Певицу и актрису Шонку Дукуре нашли мертвой в ее квартире в городе Нэшвилл, Теннесси, США.

Шонка Дукуре сыграла певицу Уилл Мэй Торнтон по прозвищу Биг Мама в картине режиссера База Лурмана «Элвис», недавно вышедшего в широкий прокат.

Дукуре нашли мертвой в четверг, 21 июля, в ее собственной квартире в Нэшвилле, где она жила вместе с двумя маленькими детьми. Ей было 44 года.

На месте происшествия полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, пишет CNN. Обстоятельства трагедии выясняются.

Отметим, что роль Уилл Мэй Торнтон в биографической картине «Элвис» была первой большой ролью Шонки Дукуре в кино. К ленте она записала саундтрек, а также снялась в клипе исполнительницы Doja Cat на трек Vegas, которая также является саундтреком к «Элвису».