ЗСУ зруйнували проїзд по Антонівському мосту

публіковано відео з Антонівського мосту в Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України в ніч на 27 липня.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ – Telegram СтратКом ЗСУ

Деталі: У публічний простір потрапило відео з Антонівського мосту, який окупанти закрили для руху через пошкодження після нічного удару ЗСУ.

Міст дуже «подірявлений», подекуди просвічується наскрізь.

Українські бійці поцілили фактично в ту ж частину дорожнього покриття на мосту, що й минулого разу.

«Тепер тікати тільки пішки або по воді», – коментує СтратКом ЗСУ перспективи російських загарбників.