ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями окупованих територій, — ОК «Південь»

Про це повідомляє ОК «Південь».
«Ситуація в нашій операційній зоні напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по рубежах оборони», — йдеться у звіті.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 150 вогневих завдань. У «Півдні» відзначають, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.
Окупаційні війська зменшено на 51 рашиста. Знищено 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському.
- 27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.
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