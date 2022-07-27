Як Аврам Чомскі і Джордан Пітерсон перетворились на суцільне лайно Der Spiegel: Уряд Німеччини дозволив продати Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000 » ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями окупованих територій, — ОК «Південь» Українські ракетно-артилерійські війська виконали понад 150 вогневих завдань і закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України Про це повідомляє ОК «Південь». «Ситуація в нашій операційній зоні напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по рубежах оборони», — йдеться у звіті. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 150 вогневих завдань. У «Півдні» відзначають, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях. Окупаційні війська зменшено на 51 рашиста. Знищено 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському. 27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.