 
«  
  »

ЗСУ на Херсонщині звільнили і зачистили Андріївку від ворога

ЗСУ на Херсонщині звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Збройні сили України звільнили й зачистили від російських окупантів село Андріївка Херсонської області.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав.

Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки й Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено й остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця “Мста-С” та “Мста-Б”, мінометний комплекс “Сані”, дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

27 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  