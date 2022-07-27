Дональд Трамп впервые после ухода из Белого дома посетил Вашингтон Соратница венгерского премьера Орбана ушла в отставку из-за его «нацистского» заявления о расах » ЗСУ на Херсонщині звільнили і зачистили Андріївку від ворога Збройні сили України звільнили й зачистили від російських окупантів село Андріївка Херсонської області. Про це повідомило Оперативне командування “Південь”. Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав. Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки й Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено й остаточно зачищено від російських окупаційних військ. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця “Мста-С” та “Мста-Б”, мінометний комплекс “Сані”, дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.