ЗСУ на Херсонщині звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав.
Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.
Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки й Благодатного.
Таким чином, Андріївку звільнено й остаточно зачищено від російських окупаційних військ.
В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця “Мста-С” та “Мста-Б”, мінометний комплекс “Сані”, дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.
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