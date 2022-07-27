Тара из картона для мяса: преимущества

Бизнесмены, которые хотят достичь успехов в собственном деле, должны следить не только за качеством выпускаемой продукции. Очень важно оформление товара. К примеру, прочная, экологичная тара из картона для мяса остается популярным видом упаковки. Такую тару активно используют в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Подробно о ней можно узнать здесь https://gofromir.ru/catalog/kartonnyie-korobki/korobki-dlya-myasa.
Чтобы заказать картонную упаковку для мяса оптовой либо розничной партией, нужно найти предприятие, которое специализируется на выпуске такого упаковочного материала. Подобрать модели покупатели смогут в каталоге на сайте. Также возможно изготовление коробок из картона под заказ. Клиент может предложить собственный макет или дизайнеры компании самостоятельно разработают проект с учетом требований заказчика. Упаковка из картона для мясной продукции стала популярной давно.
Такой товар выбирают из-за высокой прочности, надежности, экологичности. В составе материала отсутствуют токсичные химические вещества. Его можно применять для хранения и перевозки разных пищевых продуктов. Картон служит базовым сырьем для выпуска коробов, ящиков, тубусов. Упаковка отлично защищает продукт от влаги, загрязнений, деформаций. Для выпуска коробок под мясо компании-изготовители берут за основу прочный пятислойный гофрированный картон.
Картонные коробки для мяса в Москве
Коробки из картона, которые используют для хранения и транспортировки мяса, обладают некоторыми преимуществами:
- Экономичные. Если сравнивать с ящиками или лотками из пластика, тара из картона гораздо дешевле. Мясокомбинаты и фабрики выбирают такой упаковочный материал.
- Прочные. Гофрокороба обладают повышенной прочностью, они отлично защищают содержимое от различных воздействий.
- Экологичные. Картон считается безопасным, экологичным материалом, поскольку изготавливается из вторсырья целлюлозных волокон. После утилизации гофрокороба быстро разлагаются и не представляют опасности для окружающей среды.
- Легкие. Изделия обладают небольшим весом, поэтому не утяжеляют товар, что важно при перевозке.
Любую картонную коробку при необходимости можно превратить в эффективный рекламный инструмент. На поверхность разными способами наносят логотипы, фирменные знаки, надписи. Реклама на упаковке привлекает внимание покупателей и повышает узнаваемость бренда. После использования тару можно сдать на вторичную переработку. Тара для мяса в Москве – это практичность и универсальность.
Чтобы заказать картонные коробки оптовой или розничной партией, изучите актуальные предложения в каталоге производителя и оформите покупку на сайте.
Leave a Reply