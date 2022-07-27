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Окупанти накопичують техніку та використовують Запорізьку АЕС як фортецю, — міський голова Енергодара

Запорізька АЕС
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС та в житлових кварталах міста

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Поблизу Запорізької АЕС окупанти почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається протягом останнього тижня. Окупанти обстрілюють сусіднє узбереження — місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити АЕС. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю», — розповів Орлов.

Міський голова також додав, що росіяни облаштовують свої позиції в житлових кварталах Енергодара.

«Серед жителів міст Енергодар та працівників Запорізької АЕС починають поширюватись панічні настрої. Оскільки окупанти облаштовують свої позиції на АЕС та житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку», — додав він.

  • 21 липня повідомлялось, що на Запорізькій АЕС може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, через російські 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом у машинній залі 1-го енергоблока станції.
27 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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