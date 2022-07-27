Окупанти накопичують техніку та використовують Запорізьку АЕС як фортецю, — міський голова Енергодара

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Поблизу Запорізької АЕС окупанти почали використовувати важке озброєння. Така ситуація спостерігається протягом останнього тижня. Окупанти обстрілюють сусіднє узбереження — місто Нікополь. Вони прекрасно знають, що ЗСУ не будуть відповідати на ці обстріли, оскільки можуть пошкодити АЕС. Тому окупанти використовують Запорізьку АЕС як фортецю», — розповів Орлов.

Міський голова також додав, що росіяни облаштовують свої позиції в житлових кварталах Енергодара.

«Серед жителів міст Енергодар та працівників Запорізької АЕС починають поширюватись панічні настрої. Оскільки окупанти облаштовують свої позиції на АЕС та житлових кварталах, наражаючи цивільних громадян на небезпеку», — додав він.