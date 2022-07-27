НБУ «надрукував» 240 мільярдів від початку повномасштабної війни

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином з 24 лютого регулятор «надрукував» 240 млрд грн.

Про це йдеться в даних НБУ, перша заступниця голова регулятора Катерина Рожкова в ході дискусії «Чи буде новий банкопад», організованої CASE Україна за підтримки Економічної правди.

Так, на 27 липня портфель ОВДП Національного банку становить 543,61 млрд грн. За даними регулятора, додаткова емісія обсягом 15 млрд грн була проведена у пʼятницю, 22 липня.

Зауважимо, що після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ «відпустили». Така ставка змінюватиметься впродовж терміну виплат за ОВДП перед Нацбанком. Наприклад, якщо купонний період – 3 місяці, на початок яких облікова ставка становить 25%, а на кінець – 15%, Мінфін платитиме середню між ними ставку.