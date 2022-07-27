Классификация и дополнительные функции болгарок (УШМ)

Болгарка — один из необходимых и самых стоящих электроинструментов, который обязательно должен быть в каждом доме. С ее помощью можно порезать металл, плитку, черепицу, дерево, проштробить стены под укладку проводки, зачистить и отшлифовать практически любую поверхность. В общем, это многофункциональное устройство, без которого в частном домохозяйстве обойтись очень непросто.

УШМ состоит из корпуса, в котором стоит электродвигатель. От него отходит вал, к которому присоединен вращающийся механизм. На него в свою очередь надевается насадка. На редукторе насадки закрепляются при помощи специальной гайки.

Это очень упрощенное описание, но оно дает общее представление о конструкции. При желании вы всегда можете найти более подробную информацию.

Классификация УШМ

Устройства классифицируются по нескольким критериям:

сфера применения;

тип питания;

габариты и способ использования.

Сфера применения

В зависимости от этого углошлифовальные машины бывают профессиональными и бытовыми. Профессиональные обладают большой мощностью, предназначены для выполнения больших объемов различных работ (резка, зачистка, шлифовка, штробление и т.д.). Они имеют очень большой ресурс, а также способны работать в течение длительного времени, не перегреваясь. Диаметр отрезного круга у таких болгарок достигает 230 мм. Их можно применять для обработки практически всех материалов.

Есть у такого инструмента и недостатки, которые напрямую зависят от преимуществ. Они габаритнее, тяжелее и, в целом, дороже бытовых, поэтому покупать их для домашнего использования далеко не всегда целесообразно.

Бытовые УШМ меньше по габаритам и легче. Они рассчитаны для работ небольшой интенсивности с перерывами. Золотой серединой по диаметру круга считается 125 мм. Его вполне достаточно для всех бытовых работ, поэтому для дома лучше рассматривать именно такие болгарки в Кропивницком. Кроме того, на покупке такого инструмента вы еще и сэкономите.

Тип питания

Шлифмашины бывают сетевыми и аккумуляторными. Главное преимущество первых заключается в постоянной готовности к работе и большей мощности. Вторые ценятся за удобство, мобильность и отсутствие привязки к одному месту. Здесь уже нужно выбирать то, что вам больше подходит под условия работ.

Способ использования и габариты

По габаритам и способу использования (количеству ручек) различают одноручные и двуручные модели. Первыми можно орудовать одной рукой благодаря компактности и небольшому весу. У вторых, кроме основной ручки, есть еще одна — боковая.

Из дополнительных функций при выборе устройства следует обращать внимание на наличие системы плавного пуска, антивибрационной функции, регулировки оборотов, защитной муфты, поддержки постоянных оборотов. Эти технологии повышают безопасность и комфорт во время пользования.