Ежегодный Одесский международный кинофестиваль пройдет в новом формате

Ежегодный Одесский международный кинофестиваль, который традиционно открывался в конце июля, в этом году пройдет в новом формате. Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, в Одессе на красной дорожке не смогут собраться самые известные звезды, а также другие кинодеятели, представляющие свои ленты.

Однако насладиться украинским кинематографом можно будет в других локациях – сразу в 5 странах мира. Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса. Официально» (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

«Ежегодно в Одессе в конце июля проходил Одесский международный кинофестиваль с традиционной красной дорожкой, кинопремьерами и участием звезд мирового кинематографа. Впрочем, в этом году война изменила все планы. Программа Одесского кинофестиваля будет транслироваться на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польше», – говорится в посте.

Также организаторы сообщили, что специальные показы украинских фильмов пройдут уже 26-31 июля в Косово на кинофестивале PriFest.

«В программу специальных показов войдут полнометражные и короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов, представленных в конкурсную программу XIII Одесского международного кинофестиваля», – сообщили фанатам украинского кино.

Все кинособытия будут согласовываться совместно с Одесским международным кинофестивалем.

Как известно, в прошлые годы кинофестиваль в Одессе был местом, где собирался украинский бомонд, чтобы впервые посмотреть лучшие ленты года и похвастаться стильным нарядом.