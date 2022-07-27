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Джейсон Момоа попал в ДТП с мотоциклом

Джейсон Момоа попал в ДТП с мотоциклом

Американский актер, будущая звезда «Форсаж 10», Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») попал в ДТП с мотоциклом. Авария произошла 24 июля недалеко от города Калабасас, Калифорния. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на отчет местной полиции.

Автомобиль Oldsmobile 1970 года, которым управлял Момоа, столкнулся с мотоциклом, выехавшим на встречную полосу прямо в авто голливудской звезды. В результате лобового столкновения мотоциклиста забрала скорая, а 42-летний Джейсон Момоа не только сам оказывал помощь пострадавшему мотоциклисту, но и предшествовал на месте аварий на протяжении следственных действий.

27 июля, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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