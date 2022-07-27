Британская разведка: «вагнеровцы», вероятно, захватили Углегорскую ТЭС

В утреннем докладе британской военной разведки сообщается, что наемники из «ЧВК Вагнер», по всей видимости, захватили территорию вокруг Углегорской ТЭС и соседний поселок Новолуганское.

Кроме того, в докладе упоминается поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Африки — Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

По мнению британской разведслужбы, задача России — переложить ответственность за мировой продуктовый кризис на страны Запада и добиться поддержки африканских стран, до сих пор остававшихся нейтральными и не высказывавшихся о войне в Украине.