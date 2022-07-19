В Госдепартаменте прокомментировали кадровые перестановки в Украине

В Государственном департаменте в курсе отстранения Ивана Баканова с поста председателя Службы безопасности Украины и Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора Украина, и внимательно следят за ситуацией.

«Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами. – заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. – Во всех наших отношениях и в том числе, в отношениях с Украиной, мы вкладываем не в личности, мы инвестируем в институты. И, конечно же, президент Зеленский рассказал о причинах этих кадровых перестановок».

По словам официального представителя Госдепартамента, «задолго до 24 февраля Москва стремилась подорвать и дестабилизировать украинское правительство».

«С тех пор, как Украина выбрала путь демократии с западной ориентацией, Москва стремилась ниспровергнуть ее. – заявил он. – То, что мы видим, и то, что мы видели в первые дни войны России против Украины, было явно попыткой не только подорвать, но и свергнуть украинское правительство. Эта попытка российского правительства потерпела неудачу».

Нед Прайс отметил, что США делятся с Украиной информацией, которая поможет Киеву собрать доказательства для привлечения к ответственности тех, «кто, возможно, совершил военные преступления и другие злодеяния».

Комментируя встречу Госсекретаря Энтони Блинкена с Первой леди Украины Еленой Зеленской, Нед Прайс подчеркнул, что «это была возможность для Госсекретаря подчеркнуть всеобъемлющую и неизменную приверженность Соединенных Штатов народу Украины».

«Госсекретарь отметил, что наше посольство в Киеве надеется на продолжение работы с Первой леди в вопросе поддержки некоторых ее программ. У нее интересная инициатива в области психического здоровья для граждан, пострадавших от войны. USAID также поддерживает это», – отметил Нед Прайс.