США запустят спутники для наблюдения за гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года запустить 28 спутников, целью которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет, заявил в понедельник Дерек Турнер, глава управления развития космических систем Пентагона.

Конгресс только что выделил 1,3 миллиарда долларов на создание современных спутниковых систем. По плану Пентагона, новые спутники должны быть запущены на орбиту до конца 2025 года.

«Россия и Китай занимаются созданием и испытанием гиперзвуковых планирующих боевых аппаратов. Эти современные ракеты высокоманевренны… Новые спутники были разработаны специально для выявления, наблюдения за гиперзвуковыми ракетами и определения их целей,» — сказал Дерек Турнер.

Основное беспокойство для Соединенных Штатов представляет быстрое развитие китайской программы создания гиперзвукового оружия. Новые спутники, по словам представителя Пентагона, будут способны засекать момент запуска ракет, наблюдать за из полетом, вычислять траекторию движения, объект удара и передавать эту информацию ракетам-перехватчикам. Пентагон намерен расширить спутниковую систему наблюдения за гиперзвуковыми ракетами в течение нескольких лет до 80 спутников.

Ранее в этом году США, Великобритания и Австралия объявили о совместной работе над созданием гиперзвуковых систем.