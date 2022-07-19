Росіяни утримують у фільтраційних таборах Маріуполя понад 10 тисяч місцевих жителів

У тимчасово окупованому Маріуполі і ближніх населених пунктах діють чотири “фільтраційні центри”. Там де утримується вже понад 10 тисяч місцевих мешканців.

Про це на брифінгу повідомив маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

“Фільтраційні центри” є і у місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення”, – зазначив Бойченко.

За його словами, у полоні перебувають держслужбовці, муніципальні працівники, яких загарбники затримали та піддають тортурам.

“Є така інформація, що один з керівників одного з міст поблизу Маріуполя не витримав цих тортур і, на жаль, загинув у тюрмі. Його полонили, оголосили вирок так званого “суду ДНР”… І таких випадків дуже багато. Тому що там вони тиснуть, щоб полонені переходили на бік “ДНР”, РФ і працювали на них. Люди не погоджуються”, – розповів міський голова.

Крім того, він додав, що у цих “фільтраційних центрах”, тюрмах, немає медичного обслуговування, і якщо з людиною щось трапляється, “там немає лікарів, які б урятували життя, тому в тих тюрмах вже багато загинуло наших маріупольців”.

За словами Бойченка, в одному з таких “фільтраційних центрів” загарбники тримають наразі майже дві тисячі чоловіків.

“Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів Російської Федерації. І це відразу квиток на фронт”, – заявив мер.