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РФ втратила 38 550 військових

З 24 лютого по 19 липня російські окупанти втратили близько 38 550 рашистів, 3 892 бойові броньовані машини, 1 691 танк і 167 крилатих ракет

Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

  • особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,

  • танків – 1 691 (+4) од,

  • бойових броньованих машин – 3 892 (+6)  од,

  • артилерійських систем – 851 (+2) од,

  • РСЗВ –  248 (+0) од,

  • засоби ППО – 113 (+3) од,

  • літаків – 220 (+0) од,

  • гелікоптерів – 188 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

  • крилаті ракети – 167 (+1),

  • кораблі /катери – 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,

  • спеціальна техніка – 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

19 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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