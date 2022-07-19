РФ втратила 38 550 військових

З 24 лютого по 19 липня російські окупанти втратили близько 38 550 рашистів, 3 892 бойові броньовані машини, 1 691 танк і 167 крилатих ракет
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:
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особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,
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танків – 1 691 (+4) од,
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бойових броньованих машин – 3 892 (+6) од,
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артилерійських систем – 851 (+2) од,
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РСЗВ – 248 (+0) од,
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засоби ППО – 113 (+3) од,
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літаків – 220 (+0) од,
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гелікоптерів – 188 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
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крилаті ракети – 167 (+1),
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кораблі /катери – 15 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
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спеціальна техніка – 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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