Іранські безпілотники для Росії не змінять ситуацію на полі бою в Україні Джилл Байден встретится с Еленой Зеленской » РФ втратила 38 550 військових З 24 лютого по 19 липня російські окупанти втратили близько 38 550 рашистів, 3 892 бойові броньовані машини, 1 691 танк і 167 крилатих ракет Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила: особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,

танків – 1 691 (+4) од,

бойових броньованих машин – 3 892 (+6) од,

артилерійських систем – 851 (+2) од,

РСЗВ – 248 (+0) од,

засоби ППО – 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

крилаті ракети – 167 (+1),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,

спеціальна техніка – 70 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.