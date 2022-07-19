Опрос: уровень доверия американцев к СМИ существенно снизился Большие деньги на ELDORADO » Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ За звільнення Баканова з посади проголосувала Верховна Рада Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. «Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. За — 265 депутатів», — написав Гончаренко. Сам Баканов був відсутній в залі, та його місцезнаходження наразі невідоме.