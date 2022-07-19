Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. За — 265 депутатів», — написав Гончаренко. Сам Баканов був відсутній в залі, та його місцезнаходження наразі невідоме.
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Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. За — 265 депутатів», — написав Гончаренко. Сам Баканов був відсутній в залі, та його місцезнаходження наразі невідоме.
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