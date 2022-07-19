Іранські безпілотники для Росії не змінять ситуацію на полі бою в Україні

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

«Сьогодні у Росії вичерпується потенціал безпілотників, які брали участь у боях. Найбільш поширений безпілотник «Орлан-10″, яких було випущено близько 11 тис. екземплярів — їх кількість суттєво зменшилась після того, як ми почали їх збивати закордонними ПЗРК і зараз є суттєвий брак цих БПЛА, щоб керувати російською артилерією», — зазначив він.

На думку Згурця, це дуже позитивний сигнал.

«Замість цього Росія намагалась компенсувати свої Орлани варіантами закупівлі у Китаю — цього не вдалось, бо Китай не хоче влазити в ці розбірки. Розрекламована оборонна промисловість РФ з усім спектром своїх безпілотників не спроможна забезпечити їхнє виготовлення з огляду на брак комплектуючих західного виробництва і обмеження в доступі до закордонних технологічних рішень», — додав аналітик.

Згурець вважає звернення Росії до Ірану цілком логічним.

«Але кількість безпілотників, які Іран може передати РФ не є значним по кількості. Вони не змінять ситуацію на полі бою. Я не вбачаю особливої загрози для України через появу в росіян іранських БПЛА», — підсумував він.