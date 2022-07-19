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Херсонщина: ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів

ЗСУ на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Джерело: ОК «Південь»

Деталі: Зазначається, що також наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.

Загалом ЗСУ знищили  65 росіян, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав. Як зазначається, наші авіатори впорались із завданням без втрат.

19 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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