Госдепартамент: Россия изолирована от мира, несмотря на заявления Москвы

«Независимо от того, что говорят в Кремле, факт заключается в том, что Россия экономически, политически, дипломатически и финансово изолирована от остального мира. И она была изолирована из-за решений, которые принял президент Путин, в частности – вести неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины», – официальный представитель Госдепартамента.

«Нам немного удивительно слышать от высокопоставленных российских официальных лиц удивление по поводу того, что они смогли оказаться в таком тяжелом экономическом, финансовом, политическом и дипломатическом положении, потому что до 24 февраля мы очень четко и последовательно предупреждали, что, если Владимир Путин осуществит свой план вторжения, то столкнется с последствиями, что и произошло», – Нед Прайс.

Он отметил, что одна из целей зарубежных поездок президента Байдена и госсекретаря Блинкена – подчеркнуть, что Соединенные Штаты являются партнером и помогают другим странам достигнуть общих интересов.

«Наши отношения приносят пользу как США, так и нашим партнерам. Они не основаны на гонке на выживание. Они поддерживают нормы защиты трудовых прав, высокие стандартов, когда речь идет об изменении климата, когда речь идет о правах человека. На всех наших переговорах мы прежде всего подчеркиваем, что именно мы можем предложить, – подчеркнул Нед Прайс. – Соединенные Штаты стремятся к таким отношениям, которые основаны на партнерстве».

В Государственном департаменте также внимательно следят за тем, как некоторые страны стремятся установить, а в некоторых случаях поддержать отношения с Российской Федерацией после того, как США ввели санкции против Москвы за ее нападение на Украину. По словам Неда Прайса, Китай не предпринимает попыток предоставить России продукцию военного характера.

«Мы не видели, чтобы КНР помогала России систематически уклоняться от наложенных на Москву санкций или поставляла военную технику. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы публично дали четко понять, что предоставление оружия или любой помощи со стороны КНР России, цель которых помочь ей систематически уклоняться от беспрецедентных санкций, экспортного контроля, других финансовых мер, которые были наложены на Москву, будут очень дорого стоить», – заявил Нед Прайс.

Он добавил, что в случае нарушения режима санкций, ответа последует не только со стороны США, но и со стороны других стран во всем мире.

Нед Прайс отметил, что США высказывали опасения относительно потенциального предоставления Ираном России беспилотников.

«Мы продолжим очень внимательно следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе, – отметил он. – Любая транзакция такого рода повлечет за собой введение новых санкций с нашей стороны и, предположительно, другими странами во всем мире».