ЗСУ ведуть контрнаступ на Херсонщині

Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Російські війська 24 червня не проводили наступальних дій у Херсонській області, натомість українці продовжують контрнаступ. Так частина російських військ покинула підготовлені оборонні позиції на межі з Дніпропетровщиною і втекла в район Ольгіного. Російські війська наносили авіаудари та проводили артилерійські обстріли, намагаючись придушити контрнаступ ЗСУ в напрямку Херсона.

Російські медіа повідомляли, що 24 червня на Херсонщину прибув голова Росгвардії Віктор Золотов – нібито для вручення нагород російським військовослужбовцям. Однак ISW відзначає, що справжні наміри його візиту залишаються невідомими.

Серйозно ускладнюють зусилля Росії щодо створення місцевих окупаційних адміністрацій українські партизани. Вони продовжували атакувати російських колаборантів у Херсоні. Так 24 червня українські партизани підірвали саморобний вибуховий пристрій, ліквідувавши колаборанта Дмитра Савлученка. Також жителі Херсонщини відмовляються від співпраці з російською окупаційною владою та гальмують підготовку до псевдореферендуму 11 вересня. Українська партизанська діяльність, вважають в Інституті дослідження війни, може відбити бажання інших російських колаборантів приймати посади в місцевих окупаційних адміністраціях та ще більше посилити дефіцит російського окупаційного персоналу.