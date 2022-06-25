Перевага окупантів велика: на один наш постріл прилітає мінімум 20 пострілів

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Перевага росіян неймовірна, я спілкувався з тими, хто повертається з передової, вони розповідають, що на кожен наш постріл прилітає мінімум 20 пострілів, при чому зі всіх гармат, кулеметів, танців — зі всього, що є. В нас не те, що боєкомплектів не вистачає, але порівняти з російськими неможливо», — наголосив він.

Довбня додав, що на Донеччині ситуація важка, але контрольована.

«Що стосується більше віддалених населених пунктів Донеччини, зокрема Краматорськ Костянтинівка, Слов’янськ, то тут ситуація постійно складна, але останніми днями більш менш спокійно. Проте два дні тому обстріляли дуже сильно Костянтинівку», — додав він.