Пентагон уточнив, яку техніку включатиме новий пакет допомоги для України

У пакет військової допомоги Україні від Штатів входять 18 катерів.

Джерело: Пентагон

Деталі: Зокрема, мова йде про два 10-метрові річкові судна, шість 12 метрових морських бойових кораблів та десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Зазначається, що здебільшого ці катери призначені для захисту річок, але їх також можна використовувати у прибережних районах.

Також останній пакет включає чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS; 36 тисяч снарядів калібру 105 мм; 18 тактичних тягачів для гаубиць; 1200 гранатометів Mk-19 та 2000 кулеметів.