Джонсон: победа Путина привела бы к долгосрочной экономической катастрофе в мире

Из-за экономических последствий войны в Европе Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, не входящем в ее планы, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Слишком много стран говорят о том, что это ненужная европейская война, поэтому давление будет расти и поощрит — или может быть, даже принудит украинцев к «худому миру», — заявил Джонсон телеведущим в столице Руанды Кигали, где он участвует в саммите Содружества Наций.

По его словам, то, что президент России может добиться своего в Украине, будет опасно для международной безопасности и станет «долгосрочной экономической катастрофой».