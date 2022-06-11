Прем’єр Грузії пообіцяв «все розповісти народу», якщо ЄС відмовить Тбілісі

Про це повідомляє суспільний мовник Грузії.

«Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право «підняти завісу» і сказати все», — заявив Гарібашвілі.

За його словами, оцінка від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу — 22-23 червня.

«Ми є однією з найцивілізованіших націй. Ми не просимо милостиню», — сказав Гарібашвілі.

Гарібашвілі також розкритикував президентку Саломе Зурабішвілі після її слів про бездіяльність уряду в процесі вступу країни до ЄС.

«Сумно, що пані Саломе прямо повторює висловлювання цієї деструктивної, шкідницької опозиції, ворогів країни, і вкладається в їх наратив, що дуже сумно. Сподіваюся, вона краще розбереться у роботі уряду», — заявив Гарібашвілі журналістам.