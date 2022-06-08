У Польщі закликають ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій

Про це під час заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

Він також наголосив, що місце України – в Євросоюзі.

«Ми очікуємо на позитивну рекомендацію від Єврокомісії щодо надання Україні статусу країни-кандидата. Ми сподіваємося, що на наступному засіданні Європейська рада прийме позитивне рішення з цього приводу», — додав міністр.

Він зауважив, що це не змінює позицію Польщі щодо підтримки євроінтеграції країн Західних Балкан.