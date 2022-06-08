Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 15 до 20%

Про це повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Зростає інфляційний тиск… Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)», — заявив Банерджі.

Він зазначив, що зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.

«Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми й уже виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов’язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України», — зазначив регіональний директор СБ.

При цьому СБ залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.

«Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені в наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі», – зазначив Аруп Банерджі.