Особенности использования программы «Медок»

Компьютерная программа «М.Е.Док» – ваш лучший помощник при работе со всеми видами документов в электронном виде: налоговыми накладными, актами, счетами-фактурами и отчетами. Это новейший программный продукт для компаний различных сфер деятельности и систем налогообложения. Смело используйте Медок в Киеве и значительно упрощайте свою предпринимательскую деятельность.

Все документы, созданные в программе M.E.Doc и подписанные электронной цифровой подписью, являются оригинальными документами (Законы Украины «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22 мая 2003 г. N 851-IV от 22.05.2003).

Разработчики в ускоренном темпе внедряют новое законодательство, каким бы изменчивым оно ни было. Вы всегда работаете с актуальными отчетными формами и не беспокоитесь о штрафах!

Больше, чем отчетность: преимущества системы M.E.Doc:

Максимальная автоматизация отчетности и других рабочих процессов внутри программы. Надежность работы, обеспечиваемая командой профессиональных разработчиков и технической поддержкой. Возможность постоянного профессионального развития через обучающие программы и презентации в вашем офисе. Гибкая система скидок и поощрений для постоянных пользователей.

Свойства «M.E.Doc»

Работая в ПК «М.Э.Док» каждый пользователь сможет:

регистрировать налоговые накладные, счета-фактуры, получать регистрационные квитанции/выписки;

подготавливать и отправлять отчеты в контролирующие органы;

создавать отчеты по НДС на основе регистра;

отправлять отчеты регуляторам;

получать сертификаты от регуляторов;

просматривать, распечатывать и хранить документы на электронных носителях;

зашифровать и подписать любой документ с помощью ЭЦП;

обмениваться первичными документами с контрагентами в электронном виде;

вести учет заработной платы;

получать и консолидировать отчеты от филиалов;

создавать аналитические финансовые отчеты;

и многие другие возможности.

«М.Э.Док» — это просто и удобно

Система M.E.Doc помогает сэкономить драгоценное время при работе с налоговыми накладными. Формирование счетов-фактур и подписание их ЭЦП, отправка в Единый реестр, получение в ответ квитанции или необходимых выписок из реестра формируются за считанные минуты вместо того, чтобы долго работать с ним. M.E.Doc является надежным средством ЭЦП, что подтверждено заключением Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

С помощью ЭЦП «М. Э.Док» придает юридическую силу любому документу, созданному в программе. Подписание документов очень простое, а отправка документов в контролирующие органы осуществляется за считанные секунды. Последовательность действий по подписанию документов ЭЦП пошаговая для удобства пользователя. Любой документ, созданный в «М.Э.Док» и подписанный ЭЦП, является оригинальным документом в электронном виде.