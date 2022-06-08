Німеччина надає Україні більшу кількість військової допомоги, ніж більшість країн, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна робить більше для підтримки України, ніж майже всі держави світу
Про це він сказав, виступаючи на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії 7 червня, передає Telegraph.
Шольц сказав, що надає Україні більше підтримки, ніж «майже будь-хто інший».
«Німеччина є одним із головних військових прихильників України, і, ймовірно, лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми», — сказав він, зазначивши, що Берлін надсилає свої найсучасніші системи гаубиць і навчає українців використовувати їх.
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