Німеччина надає Україні більшу кількість військової допомоги, ніж більшість країн, — Шольц

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії 7 червня, передає Telegraph.

Шольц сказав, що надає Україні більше підтримки, ніж «майже будь-хто інший».

«Німеччина є одним із головних військових прихильників України, і, ймовірно, лише Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми», — сказав він, зазначивши, що Берлін надсилає свої найсучасніші системи гаубиць і навчає українців використовувати їх.