Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектору РФ

Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Global News.

Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

«Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину», — заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.