Всемирный банк прогнозирует резкое падение экономики в Украине и России У Польщі закликають ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій » 10 гірсько-штурмову бригаду хочуть офіційно перейменувати на «Едельвейс» У Коломиї депутати пропонують перейменувати 10 гірсько-штурмову бригаду на «Едельвейс» Про це повідомив депутат Коломийської міської ради Богдан Станіславський, передає «Еспресо. Захід». 7 червня, на сесії міської ради депутати звернувся до Президента України Володимира Зеленського та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, щоб 10 Гірсько- Штурмова Бригада офіційно присвоїли найменування «Едельвейс». «Вже сім років «десятка» є військовим символом Коломийської громади. Едельвейс – це сильна рослина, яка виживає навіть у суворих гірських умовах. Неофіційно гірських штурмовиків називають саме «едельвейсами». Також квітка одночасно є одним із символів і наших військових, і Коломийського регіону. Тому ми просимо очільника держави та нашої області посприяти тому, щоб «Едельвейс» — став офіційною назвою 10-ої гірсько-штурмової бригади», – зазначив у дописі депутат.