Генсек НАТО назвав умови вступу Швеції та Фінляндії в Альянс

Про це пише Andalou.

Столтенберг зазначив, що Швеція та Фінляндія зможуть взяти участь у саміті НАТО в Мадриді як запрошені країни. Водночас він зазначив, що ці країни навряд чи зможуть стати кандидатами на членство в Альянсі, якщо до цього часу не виконають вимог Туреччини.

«Моя мета — прискорити процес розширення Альянсу, і в нас ще є на цей час», — сказав він.

Столтенберг додав, що «жодна країна не постраждала від тероризму так, як Туреччина», і назвав Анкару важливим союзником НАТО.

За його словами, коли союзник має побоювання, то питання потрібно обговорювати й вирішувати.

«Так було завжди. Наприклад, Греція скористалася правом вето, блокуючи вступ Північної Македонії до НАТО через назву держави. Потрібно було понад 10 років, щоб розв’язати проблему», — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також виступив проти спроби іспанських журналістів ототожнити курдів із терористами PKK.

«Ви говорите про курдів, але визнаймо, що йдеться про кілька курдських угруповань, а PKK включено ЄС до списків терористичних структур. І неважливо, у Швеції вони чи Фінляндії», — сказав він.

Прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу вимагає одностайної підтримки всіх 30 країн-членів НАТО, тому Туреччина може накласти вето на вступ.