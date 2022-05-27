Сумма экономического ущерба от войны Украине составит до 600 млрд долларов

Общие экономические потери Украины от российского вторжения составят до 600 млрд долларов, подсчитали эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Эта сумма включает в себя ущерб, нанесенный жилым и административным зданиям, городской инфраструктуре, а также дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку.

Прямые убытки от разрушений зданий и городской инфраструктуры оцениваются в 105 милрд долларов, из которых около 40 миллиардов долларов приходится на жилищный фонд.

Украинские компании понесли экономические потери в размере 11 млрд долларов.

По данным KSE, более 200 украинских компаний, фабрик и заводов были уничтожены, повреждены или захвачены российскими военными.