Как правильно выбрать букмекерскую контору?

Сегодня ставки на спорт пользуются огромной популярностью. Многим кажется, что предсказать исход спортивного события не так уж и сложно. Но зарабатывать на прогнозировании спортивных событий можно стоит лишь выбрать букмекерскую контору (БК), которая характеризуется высокой надежностью. И одна из таких – авторитетная и узнаваемая 1xBet. Главное – помнить: регистрация нового игрового счета в 1хбет позволит сполна насладиться всеми продуктами БК!

О том, как при помощи рейтинга выбрать букмекеров для ставок на спортивные события, мы расскажем прямо сейчас.

Почему так важно выбрать букмекерскую контору и не прогадать

Если вы хотите выбрать букмекеров для ставок онлайн – меньше всего нужно ориентироваться на рекламу! Большинство БК много обещают: заманивают клиентов бонусами и хорошими коэффициентами, предлагают различные немыслимые условия.

В итоге же беттер (он же игрок на ставках) зачастую не может забрать не только выигранные, а даже внесенные деньги. Для тех, кто хочет выбрать букмекеров, выплачивающих средства сразу и без нюансов – это однозначно тревожный звоночек.

В мире сегодня сотни легальных БК, среди них много офшорных. Самому разобраться во всех нюансах и правильно выбрать букмекерскую контору будет непросто даже опытному беттеру, не говоря уже о новичках.

Всем, кто хочет выбрать букмекеров по душе, напомним любопытную цитату профессионального игрока Николаса «Грека» Дандолоса:

«Запомни: контора не обыгрывает тебя, дружище – контора предоставляет тебе дивную возможность обыграть самого себя».

Как выбрать букмекеров при помощи рейтинга

Беттеру теперь не нужно гадать и экспериментировать, чтобы выбрать букмекерскую контору. Всю аналитическую работу уже выполнили и разместили на сайте рейтинга букмекеров. Все ресурсы для ставок здесь представлены в виде топа, где сверху – самые надежные.

В таблице для каждого ресурса указываются различные опции, позволяющие максимально удачно выбрать букмекеров:

Бонусы.

Наличие лицензии (это, безусловно, очень важно для тех, кто стремится выбрать букмекерскую контору, которая «в ладах» с законом в конкретной стране).

Итоговая оценка – выставляется по пятибалльной шкале.

Отзывы пользователей, которые успели выбрать букмекеров из списка месяцами и даже годами ранее.

Наличие бонусов – это неплохая возможность сыграть на ставках за счет БК и выбрать букмекеров, которые таким образом привлекают новых клиентов. Несмотря на то, что для отыгрыша бонусов необходимо выполнить ряд условий, многие игроки на бесплатных ставках неплохо зарабатывают. Уже одна эта опция способна сподвигнуть игрока выбрать букмекерскую контору, предложившую выгодную акцию либо бонус.

А вы знали, что есть отдельная категория беттеров – бонусхантеры? Они зарабатывают исключительно на бонусах, регистрируясь на десятках сайтов.

Лицензия – это гарантия честной игры. Но в какой конторе лучше играть – в легальной или офшорной? Как учесть этот аспект, когда вы хотите выбрать букмекерскую контору на долгое время? Однозначного мнения среди беттеров и экспертов на сегодняшний день нет.

Что учитывается при итоговой оценке и как это помогает выбрать букмекеров

Если вы хотите выбрать букмекерскую контору по душе, то в рейтинге для каждой БК выставлена оценка.

По каким критериям оценивается ее работа? Оценки выставляют авторитетные эксперты, среди которых прогнозисты (капперы), спортивные аналитики и успешные игроки.

В итоговой оценке, помогающей беттерам выбрать букмекеров для максимально комфортной игры, учитываются следующие параметры:

Наличие удобных способов пополнения счета и вывода средств . В хорошей БК принимают к оплате банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и т.п. Чем больше вариантов ввода/вывода – тем выше шанс, что те, кто хочет выбрать букмекеров прямо сейчас, сделают выбор именно в их пользу.

. В хорошей БК принимают к оплате банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и т.п. Чем больше вариантов ввода/вывода – тем выше шанс, что те, кто хочет выбрать букмекеров прямо сейчас, сделают выбор именно в их пользу. Хорошие коэффициенты и роспись . Сколько в итоге выиграет беттер, зависит от размера коэффициентов. Можно заметить закономерность, которая пригодится, когда вы захотите выбрать букмекерскую контору: в одних БК выгоднее играть на футболе и баскетболе, в других на киберспорте. «Футбольный» букмекер дает отличную линию на свой профильный вид спорта, при этом недостаточно уделяя внимание другим видам, например, киберспорту и единоборствам.

. Сколько в итоге выиграет беттер, зависит от размера коэффициентов. Можно заметить закономерность, которая пригодится, когда вы захотите выбрать букмекерскую контору: в одних БК выгоднее играть на футболе и баскетболе, в других на киберспорте. «Футбольный» букмекер дает отличную линию на свой профильный вид спорта, при этом недостаточно уделяя внимание другим видам, например, киберспорту и единоборствам. Возможность играть с мобильных устройств – еще один важный момент, влияющий на решение того, кто хочет выбрать букмекеров на длительный период. Если у букмекера есть официальное мобильное приложение, то это увеличивает итоговую оценку в рейтинге. По данным анонимных опросов более половины игроков делают ставки при помощи мобильного телефона.

– еще один важный момент, влияющий на решение того, кто хочет выбрать букмекеров на длительный период. Если у букмекера есть официальное мобильное приложение, то это увеличивает итоговую оценку в рейтинге. По данным анонимных опросов более половины игроков делают ставки при помощи мобильного телефона. Контактная служба поддержки . В надежной компании служба технической поддержки работает круглосуточно – и это еще один аргумент «за», если вы желаете выбрать букмекерскую контору, которая всегда будет на связи с беттером. Это очень удобно для получения интересующей информации и разрешения спорных ситуаций.

. В надежной компании служба технической поддержки работает круглосуточно – и это еще один аргумент «за», если вы желаете выбрать букмекерскую контору, которая всегда будет на связи с беттером. Это очень удобно для получения интересующей информации и разрешения спорных ситуаций. Cash Out – возможность зафиксировать прибыль. Для успешного беттинга важно исключить риски, поэтому функция Cash Out востребована теми, кто стремится выбрать букмекеров, позволяющих максимально защитить ваши средства. Еще до окончания события игрок может получить выигранные деньги, застраховав себя от неожиданностей.

После тщательного анализа по всем этим позициям выводится средний бал, по которому букмекеру присваивается место в рейтинге. Этот балл – отличный показатель, позволяющий выбрать букмекеров по вкусу.

Отзывы клиентов как подспорье для тех, кто пытается выбрать букмекерскую контору

Чтобы убедиться в надежности перед тем, как выбрать букмекеров, нужно обязательно почитать отзывы о его работе. Но тут следует различать рекламные отзывы, написанные на заказ, и отзывы от реальных клиентов.

Рекламные отзывы не позволят качественно выбрать букмекерскую контору. Они написаны как под копирку: хвалят компанию, рассказывают о достоинствах БК и советуют заключать пари только здесь. Как правило, такие отзывы размещаются на сомнительных ресурсах и на самом сайте БК. Отзывы реальных игроков, позволяющие выбрать букмекеров максимально «чистоплотных» и надежных, можно прочитать в социальных сетях. Здесь же можно задать вопрос автору отзыва и убедиться в том, что это не бот, а реальный человек.

Рейтинг – надежный инструмент, при помощи которого беттер может выбрать букмекеров для ставок на спорт. Наш сайт не сотрудничает с БК и дает объективную оценку, которой можно доверять.