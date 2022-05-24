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Російські окупанти зайшли у Світлодарськ на Донеччині

окупанти

Про це він розповів «Вільному радіо».

«В даний час вивішують свою ганчірку на адміністративній будівлі», — сказав Гошко.

Він зазначив, що рашисти вже ходять по вулицях міста та перевіряють документи у місцевих жителів.

«Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб», — зазначає начальник Світлодарської ВЦА.

Довідково

Світлодарськ  — місто районного значення Донецької області. Засноване в 1970 році як селище у зв’язку з будівництвом Вуглегірської ТЕС.

Вуглегірська ТЕС має чи не найбільші виробничі потужності в Україні.

24 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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