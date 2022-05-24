Президент Филиппин Дутерте: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Но я не убиваю детей и стариков»

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления на еженедельной телеконференции с членами кабинета министров раскритиковал российского президента Владимира Путина за убийства гражданских лиц во время войны в Украине, пишет The Independent.

Дутерте заявил, что он не осуждает российского президента, но не согласен с тем, что Путин назвал вторжение «специальной военной операцией». По его словам, на самом деле это полномасштабная война, которую Россия ведет против «суверенного государства».

«Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков», – сказал президент Филиппин.

Война, как сказал он, также привела к скачку мировых цен на нефть, от которого пострадали многие страны, включая Филиппины.

Родриго Дутерте, который покинет свой шестилетний срок на посту президента Филиппин 30 июня этого года, неоднократно выражал поддержку российским властям и лично Путину. Во время своей первой встречи с президентом РФ в ноябре 2016 года он назвал Россию «великой страной», а также подверг критике западную, как он выразился, «дедовщину» и «лицемерие».

В своей стране Дутерте известен радикальными методами борьбы с преступностью. В первый день после избрания в своей речи он призвал филиппинцев собственноручно убивать потребителей наркотиков и людей, связанных с наркобизнесом.

По данным The Independent, в результате жесткой борьбы с наркотиками погибло более 6 000 человек, в основном мелких подозреваемых. Правозащитные группы называют гораздо большее число жертв и говорят, что в ходе кампании, которую Дутерте клянется продолжать до последнего дня своего пребывания в должности, были убиты невинные люди, включая детей.