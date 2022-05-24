Дуда звинуватив Німеччину в порушенні обіцянки щодо постачання танків

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у недотриманні слова щодо схеми обміну танків.

Про це, як пише «Європейська правда», Дуда сказав WELT в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Уряд у Берліні пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні.

«Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані цим», — сказав Дуда.

«Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда», — сказав Дуда. Це послабило власний військовий потенціал Польщі та зменшило її військові запаси.

Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, а також Сполучених Штатів та Німеччини.

«Велику частину танкового арсеналу у Збройних силах Польщі складають німецькі танки типу Leopard. Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то ми були б дуже щасливі», – сказав президент Польщі.

Загалом, за словами Дуди, німецький уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні: «Перш за все, сама Німеччина має допомогти Україні. Україні дійсно дуже потрібна ця допомога».

Минулого тижня Німеччина оголосила про так званий кільцевий обмін з Чехією. Берлін хоче надати партнеру по НАТО 15 танків Leopard 2 з промислових запасів і використати їх для компенсації поставок важкого озброєння з Чехії в Україну.