Банківська система України нарощує збитки

Чистий збиток банківського сектору за перші 4 місяці року становив 7,4 млрд грн. Хоча ще в січні-лютому банки працювали з чистим прибутком у 9,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд грн, витрати – на 53% до 96,0 млрд грн.

Чистий операційний прибуток за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10% р/р, попри скорочення цього показника у березні-квітні. Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22% р/р; зростання чистого процентного доходу в квітні становило 18% р/р порівняно з 35% р/р за січень-лютий 2022 року.

Водночас банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд грн, із них 83% або 27,0 млрд грн були сформовані в березні-квітні.

Загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити й банківські послуги та спричинило зниження сум розрахунків – ключової бази комісійних доходів банків.

«Запровадження банками кредитних канікул та зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відобразилося на доходах фінустанов», – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, Національний банк України з 16 по 20 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку $650,37 млн, що в два рази більше, ніж тижнем раніше. Тоді продаж становив $327,34 млн.