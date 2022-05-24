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ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам», – зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що Україні потрібно «багато і швидко – втрачати час більше не можна».

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.

24 мая, 2022 | Category: Мир, Новости

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