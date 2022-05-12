Запровадити план Маршалла для України закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії

До швидкого ухвалення останнього пакету санкцій ЄС та досягнення миру на умовах українців закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

«Ми мусимо надалі підтримувати хоробрість українців, які борються за свою свободу і за безпеку всіх нас. Ми повинні продовжувати завдавати збитків Росії, не зволікаючи з нашим останнім пакетом санкцій. Але ми також повинні зробити все можливе, щоб досягти припинення вогню та довготривалого миру. І умови цього миру вирішуватимуть українці й ніхто інший».

Про це він сказав від час щорічної церемонії нагород за Видатне Лідерство, організованою Атлантичною Радою.

Драґі – один із лауреатів цьогорічної премії, який отримав її за міжнародне лідерство. Під час своєї промови він закликав світ також готуватися до тривалої відбудови України.

«Тим часом ми повинні підготуватися до світу, в якому житимемо завтра. Ми мусимо бути готові підтримувати Україну ще довго після закінчення війни. Знищення її міст, промислових підприємств, полів потребуватиме величезної фінансової підтримки. Україні знадобиться власний план Маршалла, подібний до того, що сприяв особливим відносинам між Європою та Сполученими Штатами. І ми маємо впевнитись, що українські демократичні інституції залишаться сильними, стабільними та живучими», — сказав він.

Одну з премій присвоїли українському народові — «за його надзвичайну мужність і стійкість перед жорстоким та неспровокованим вторгненням Росії».

«Кожнісінького дня світ захоплюється хоробрістю, героїзмом та рішучістю українського народу, який переживає немислимі страждання та стикається з нерівними шансами на перемогу. Хоробрі українці виступили на захист свого народу, щоб зберегти свою Батьківщину та захистити демократію — для своєї держави і для світу», — сказала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час церемонії.