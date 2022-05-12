Я не бачу можливості нормалізувати відносини з Путіним , — Борис Джонсон

Про це інформує LBC Radio, з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

На питання, чи можна було б вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається, Джонсон відповів: «Покаяння зараз буде дуже важким для Володимира Путіна… Я вважаю, що немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми можемо зараз нормалізувати відносини з Путіним».

Прем’єр-міністр Великобританії вважає, що світ ризикує повторити 2014 рік, коли РФ анексувала Крим.

«Світ в основному сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми засуджуємо – і ми це зробили. І ми ввели санкції. Але водночас ми як би почали переговори з ним про шлях вперед.

І Путін в основному використав це як спосіб викрутити ніж в Україні. Якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик полягає в тому, що він зробив би точно те ж саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь – ні. Ніякої перенормації, і Великобританія дуже чітко це знає», – додав Джонсон.