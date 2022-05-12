WP: В США разработано руководство по обмену разведданными с Украиной

Правительство США разработало руководство по обмену разведывательными данными с Украиной, сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, новая инструкция принята, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Документ накладывает запреты на два вида информации, которой разведка США может делиться с Украиной, говорится в статье. Первый запрет касается информации, которая могла бы помочь украинским военным убить представителей высшего российского командования. К ним относятся, например, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов.

Второй запрет наложен на информацию, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами Украины, пишет The Washington Post. Это правило введено из-за опасения, что Россия может посчитать США участником таких нападений. Об этом газете на условиях анонимности сообщили представители президента США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке утверждали, что США передавали Украине информацию, которая могла привести к гибели нескольких российских генералов, а также затоплению крейсера “Москва”. В Пентагоне эти сообщения не подтвердили.

Сейчас США в режиме реального времени передают Украине информацию о местонахождении и передвижении российских войск, в том числе спутниковые снимки. Также США поставляют, а также военную технику: тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты.