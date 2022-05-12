Велика Британія шукає по всьому світу радянське озброєння для України

Велика Британія закуповує озброєння радянського та російського виробництва для України, щоб допомогти у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це пише The Wall Street Journal.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити, а потім передати Збройним Силам України.

«Велика частина [Міністерства оборони] та військові аташе по всьому світі шукають», – сказав міністр оборони журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.

За словами Бен Воллеса, Росія теж шукає подібне озброєння, що може свідчити про її втрати у війні проти України.

Боєприпаси до БМП-1. Фото: з війни на Донбасі

«Іноді ми стикаємося з росіянами, які теж, до речі, шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються», – зазначив міністр оборони Великої Британії.

За даними Воллеса, запаси озброєння та військової техніки радянського виробництва є у 23 країнах світу.

«Якщо ви справді хочете донести це до українців завтра вранці, щоб вони могли продовжувати боротьбу, знайдіть те, чому вони навчаються, знайдіть те, що їм потрібно», – сказав він.

Також днями міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що уряд Сполученого Королівства готовий підтримати інші країни, які захочуть передати Україні бойові літаки.

МиГ-29 ПС Словаччини Фото: Lukasz

Йдеться про те, що Британія готова підтримати країни, які мають бойові літаки радянського виробництва і готові передати їх Україні.

Такими країнами можуть бути: Польща, Словаччина та Болгарія.

Су-24 Повітряних Сил ЗС України працює по росіянах. Травень 2022. Кадр з відео з соціальних мереж

Нагадуємо, що в останні кілька тижнів Повітряні Сили України збільшили кількість авіаударів на підтримку Збройних Сил країни на тлі заяви Міноборони Росії про те, що український повітряний флот наразі виведено з ладу.