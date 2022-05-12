У Києві зоопарк відкрили для відвідувачів

Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку: відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Київської міської ради.

Як повідомили в зоопарку, з перших днів війни він працював у закритому для відвідувачів форматі. Попри це персонал цілодобово знаходився поруч зі своїми підопічними та надавав тваринам необхідну допомогу.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії на територію України Київський зоопарк врятував та надав прихисток 141 тварині.

КиївЗоо відчиняє двері для відвідувачів, тож тепер всі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, цілий «дитячий садочок» мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок.

Також на гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях і слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших мешканців зоопарку.

Для безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища.

Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30.