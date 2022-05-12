Росія втратила ще один великий корабель у Чорному морі

Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.
За інформацією журналістів, швидше за все це корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два — Всеволод Бобров та Ельбрус.
У ніч на четвер, 12 травня корабель проєкту 23120 йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини, ймовірно, хтось курив на палубі, на судні спалахнула пожежа.
Як повідомляють журналісти, згодом тривала операція з порятунку екіпажу. Пів ночі обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалось і судно таки пришвартували у порту.
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