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Росія втратила ще один великий корабель у Чорному морі

Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією журналістів, швидше за все це корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два — Всеволод Бобров та Ельбрус.

У ніч на четвер, 12 травня корабель проєкту 23120 йшов у напрямку острова Зміїний. З невідомої причини, ймовірно, хтось курив на палубі, на судні спалахнула пожежа.

Як повідомляють журналісти, згодом тривала операція з порятунку екіпажу. Пів ночі обгорілий корабель намагався дійти до Севастополя. Начебто, це росіянам вдалось і судно таки пришвартували у порту.
12 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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