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Росія не має змоги повноцінно відновити боєздатність своїх підрозділів, — українська розвідка

Окупанти змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Через запроваджені економічні санкції, у Росії виникає проблема з функціонуванням військово-промислового комплексу.

Втрата значної частки військово-технічного потенціалу змусила постачати до російських підрозділів техніку та озброєння, які були вироблені 60 років тому.

Росіяни не в змозі доставити всю техніку зі складів довгострокового зберігання до місць дислокації своїх підрозділів, проте доповідають командуванню про повну укомплектованість.

12 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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